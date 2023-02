Contentieux D-MEDIA-CNRA: La Cour suprême rejette le recours pour excès de pouvoir

La Cour Suprême vient de rejeter ce jeudi 23 février 2023, le recours pour excès de pouvoir introduit depuis le 24 mai 2022 par D-MEDIA contre l’organe de régulation de l’audiovisuel au Sénégal. Une information livrée par l’avocat du Groupe de presse de Bougane Guèye Dani. En effet, le CNRA avait coupé le signal de la Sen TV et de Zik Fm en raison des revues de presse d’Ameth Aïdara qui était entré en politique dans la même période.

A la veille des élections municipales et départementales de février 2022 suivies des joutes législatives du mois de juillet de la même année, le journaliste Ameth Aïdara était au centre d’une vive polémique entre le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel Babacar Diagne et le patron du Groupe D-Media Bougane Guèye Dani.

Candidat déclaré sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi, le CNRA avait sommé la direction de la Zik Fm et celle de Sen TV de suspendre la présentation des émissions par le néo politicien Ameth Aïdara.

A la suite d’un bras de fer engagé par le patron du groupe de presse, le CNRA avait fini par appliquer des mesures contraignantes que Bougane considère comme « un abus de pouvoir ».

Pour rappel, la direction générale du groupe avait introduit une requête aux fins d’annulation d’un acte administratif illégal contre le CNRA. Précisément, D-MEDIA avait demandé l’annulation de la décision référencée 0002 du 31 mars 2022 rendue par la CNRA et ordonnant la suspension temporaire pour 72 heures des programmes la Sen Tv et Zik Fm pour vice de procédure. Selon le groupe, cette suspension constitue une erreur manifeste d’appréciation et de violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi.