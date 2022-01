Contentieux entre Senelec-Itoc: L’entreprise nationale obtient gain de cause

c’est aujourd’hui vendredi, que la Senelec et Itoc devaient solder leur compte à la barre du tribunal de commerce de Dakar. C’est dans le cadre de l’affaire dite du mauvais fuel les opposant. Ce dossier date de plus de 11 ans et la décision de la justice visant à bloquer 7,5 milliards F CFA de Senelec n’a pas laissé indifférent la société nationale d’électricité, qui a fait appel.

Alors que cette affaire doit être tranchée par le tribunal, un communiqué renseigne que les comptes bancaires de la Senelec ont été débloqués. « Par ce geste, les Autorités de l’Etat viennent de désamorcer tout risque de « Délestage » et de « Black – Out » auparavant annoncé par la Convergence Syndicale des Travailleurs de Senelec (CSTS) qui remercie ce geste posé par les Autorités (Exécutif, Législatif et Judiciaire) », indique le document.

Par ailleurs, les deux parties retourneront au tribunal de commerce ce vendredi. Car si ces producteurs indépendants d’électricité (les IPP) décidaient de ne plus fournir à Senelec l’électricité, ce serait la catastrophe tant pour l’économie nationale que pour la vie sociale des Sénégalais.

Baba Diao (patron de la société Itoc) a pu obtenir, du tribunal de Commerce de Dakar une mesure conservatoire en autorisant le blocage de 7,5 milliards F CFA de Senelec. Une décision que ne comprennent pas beaucoup de juristes d’autant que, disent-ils, ce genre de décision n’est pris que quand c’est un particulier insolvable ou quand il y a risque de fuite.