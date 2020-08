Corruption dans la magistrature: Me Malick Sall se saisit de l’affaire

Face aux accusations et contre accusations de corruption au sein de la magistrature, le ministre de la Justice a décidé de se saisir de la question. Me Malick Sall, garde des Sceaux, a saisi l’inspection générale de l’administration de la Justice à qui il a demandé de « diligenter immédiatement une enquête exhaustive sur les faits allégués et de dresser un rapport dans les plus brefs délais ».

L’objectif étant de tirer l’affaire au clair pour préserver l’image de la Justice. En fait, la magistrature est éclaboussée depuis quelques jours par des accusations de corruption formulées par le juge Yaya Amadou Dia à l’endroit du premier président de la cour d’appel de Kaolack, Ousmane Kane, qui nie en bloc.