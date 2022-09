Dernière minute : Coup d’Etat au Burkina Faso

S’agit-il d’un nouveau putsch, le second cette année après celui de janvier ?

Des militaires lourdement armés ont pris d’assaut certains bâtiments officiels et contrôlent des axes stratégiques. La primature serait encerclée. Le signal de la télévision nationale est interrompu.

Le sort du président, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba qui a pris les rênes du Burkina Faso, en janvier dernier est inconnu.

On se souviendra que Damiba a limogé son ministre de la défense, Barthélémy Simporé, et l’a remplacé à ce poste le 12 septembre, assumant ainsi les fonctions de ministre de la défense nationale et des anciens combattants .

Une incursion djihadiste ?

Dans ce pays miné par les violences djihadistes, une attaque directe d’éléments d’un groupe armé terroristes n’est pas impossible. Rien, cependant, n’indique que ce scénario est le bon. Pourtant, les GAT (Groupes armés terroristes) sont en mesure de lancer des attaques d’envergure.