Coupe du monde U20: Le Nigeria élimine l’Argentine

Pays organisateur de la compétition l’Argentine quitte déjà la Coupe du monde U20 dès les huitièmes de finale. Le Nigeria est passé par là. Les africains se sont imposés (2-0) grâce à des buts de I. Muhammad (61e) et R. Sarki (90e).

L’équipe U20 du Nigeria a créé la surprise en battant l’Argentine en 8e de finale de la Coupe du Monde de la catégorie d’âge. L’autre pays africain, la Tunisie qui jouait ce mercredi a été moins chanceux. Les Tunisiens ont été battus par le Brésil (4-1). M. Leonardo (11e), A. Santos (31e, 90+10), M. Martins (90+1e) sont les buteurs Auriverde, alors que M. Ghorbel (90+13e) a réduit le score pour la Tunisie.

Logés dans le groupe D avec le Brésil, l’Italie et la République Dominicaine, les Flying Eagles ont fini 3e de leur groupe avec 6 points, autant que le Brésil, premier du groupe, et l’Italie, deuxième, mais avec une bien moins différence de buts. Classé 1er des meilleurs 3e de groupe, le Nigeria devait affronter en 8e de finale de la compétition l’Argentine, première du groupe A et qui a reporté ses 3 matchs de groupe. Les Flying Eagles avaient l’occasion de venger leurs prédécesseurs battus par l’Argentine en finale de la même compétition en 2005.

Les autres huitièmes de finale du jour ont vu l’Italie passer devant l’Angleterre (2-1) grâce aux réalisations de T. Baldanzi (8e) et C. Casadei (87e). Le but anglais a été inscrit par A. Devine (24e). La Colombie a laminé le Slovaquie (5-1). O. Cortes (48e, 90+4), Y. Asprilla (50e), T. Angel Gutierrez (63e) et J. Velez Carey (64e) ont donné la victoire à la Colombie, T. Jambor (87e) a marqué l’unique but de la Slovaquie.

L’élimination de l’Argentine, pays organisateur et l’une des équipes favorites, ayant remporté tous ses matches de poules, devrait davantage booster le moral des Flying Eagles qui avaient déjà défait l’Italie, un autre cador, en poule.

La Gambie, troisième représentant africain en huitièmes de finale, sera face à l’Uruguay ce jeudi 1er juin 2023 à l’Estadio Unico Madre de Ciudades. En quarts de finale, les Nigérians qui font la fierté de tout un continent, rencontreront le vainqueur de la rencontre Equateur – Corée du Sud.

Mercredi 31 mai 2023

17h 30: Brésil (4-1) Tunisie

17h 30: Colombie (5-1) Slovaquie

21h00: Argentine (0-2) Nigeria

21h 00: Angleterre (1-2) Italie