Russian President Vladimir Putin chairs a meeting on the social and economic development of Crimea and Sevastopol via a video link at the Kremlin in Moscow on March 17, 2023. (Photo by Mikhail METZEL / SPUTNIK / AFP)

Cour pénale internationale: Un mandat d'arrêt lancé contre Poutine La Cour pénale internationale (CPI) a déclaré vendredi 17 mars avoir émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour sa responsabilité dans des crimes de guerre perpétrés en Ukraine depuis l'invasion russe. « Aujourd'hui, 17 mars 2023, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre deux personnes dans le cadre de la situation en Ukraine : M. Vladimir Vladimirovitch Poutine et Mme Maria Alekseyevna Lvova-Belova », commissaire présidentielle aux droits de l'enfant en Russie, a déclaré la CPI dans un communiqué.

