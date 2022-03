Covid-19 : 01 nouveau cas et 34 sous traitement, ce mardi 22 mars

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce mardi 22 mars 2022.

En ce mardi 22 mars 2022, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé les chiffres liés à la situation du coronavirus au Sénégal. Sur 713 tests réalisés, 01 a été déclaré positif. Il s’agit d’un cas communautaire. D’ailleurs, 02 malades ont été déclarés guéris. En réanimation, 01 cas grave est actuellement pris en charge. Aucun décès lié au coronavirus n’a été répertorié le lundi 21 mars.

A ce jour, 85 832 cas ont été déclarés positifs dont 83 833 guéris, 1 964 décès et 34 sous traitement. Par ailleurs, depuis l’avènement de la pandémie, 1 458 951 personnes ont été vaccinées contre le covid-19 sur toute l’étendue du territoire.

Au cours de la seconde semaine de mars, les infections recensées étaient 8% plus élevées que celles de la semaine précédente. Plus de 11 millions de nouveaux cas de coronavirus et 43.000 morts attribués au Covid-19 ou ayant aussi contracté le virus ont été comptabilisés la semaine de 7 au 13 mars. Un recul est toutefois observé à l’est de la Méditerranée, dans l’Asie du Sud Est et en Amérique du Nord et du Sud.

Le bilan total des infections au coronavirus confirmées depuis le début de la pandémie a atteint 455 millions, alors que 6 millions de morts ont été rapportés.