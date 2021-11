Covid-19 : 02 cas positifs et 13 sous traitement, ce lundi 29 novembre

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le bilan de la pandémie de covid-19 au Sénégal ce lundi 29 novembre 2021. Sur 1099 tests effectués, deux (2) sont revenus positifs au coronavirus. Et les cas positifs sont tous issus de la transmission communautaire.

Le communiqué du ministère de la santé et de l’action sociale de renseigner qu’un (1) patient a été contrôlé négatif donc déclaré guéri. Le document renseigne, par ailleurs, que deux (2) cas graves sont dans les services de réanimation. Et aucun décès n’a été enregistré le dimanche 28 novembre 2021.

A ce jour, le Sénégal compte 73987 cas déclarés positifs au coronavirus dont 72088 guéris, 1885 décédés, 13 patients sous traitement. Le nouveau variant du coronavirus, Omicron, continuait dimanche soir à se propager dans le monde entier, avec de premiers cas au Canada, semant l’inquiétude et poussant de plus en plus de pays à fermer à nouveau leurs frontières aux voyageurs étrangers. L’arrivée durant la semaine écoulée du variant Omicron a été jugée « préoccupante » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La pandémie a fait au moins cinq millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles, vendredi. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé, avec 776.542 décès, devant le Brésil (614.278), l’Inde (467.468), le Mexique (293.449) et la Russie (270.292). L’OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.