Covid-19 : 03 cas positifs et 11 sous traitement, ce mercredi 1er décembre

Ces trois nouvelles infections causées par la transmission communautaire ont toutes été recensées à Dakar, précise le ministère, faisant état d’un taux de positivité de 0,24 %. Deux patients ont été contrôlés négatif et déclarés guéris, alors que deux cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès causé par le coronavirus n’est survenu ce mardi.

Selon le ministère de la Santé, 73.990 cas de Covid-19 ont été recensés au Sénégal depuis l’apparition de la maladie le 2 mars 2020. Parmi les personnes infectées, 72.093 ont été déclarées guéries. Le coronavirus a fait 1.885 morts dans le pays. Onze personnes se font encore soigner de Covid-19. Depuis le début de la campagne de vaccination en février, 1.325.768 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

Le variant Omicron « pourrait représenter une menace pour la reprise » économique mondiale, a averti mercredi Laurence Boone, la cheffe économiste de l’OCDE, au moment où cette nouvelle souche potentiellement plus contagieuse et létale du coronavirus se répand à travers le monde. Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, a détecté trois premiers cas du variant Omicron sur son territoire, ont annoncé les autorités sanitaires.Un premier cas confirmé a par ailleurs été détecté en Arabie saoudite, chez un citoyen saoudien revenant d’un pays d’Afrique du Nord. C’est le premier cas du variant Omicron annoncé dans le Golfe.

Les 194 membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé un processus de négociation en vue d’aboutir à un accord international pour mieux prévenir et combattre une prochaine pandémie, en pleine 5e vague de Covid. Un rapport intermédiaire est attendu pour mai 2023, suivi de conclusions un an plus tard.

La pandémie a fait au moins 5.214.847 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 780.233 morts, devant le Brésil (614.681), l’Inde (469.247), le Mexique (294.246) et la Russie (276.419).