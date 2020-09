Covid-19 au Sénégal: 55 tests positifs, 170 Guéris, 31 cas graves et 02 décès

Le bilan épidémiologique de ce Vendredi 04 Septembre 2020

Communiqué N°187 du Ministère de la Santé et de l’Action sociale

Sur 1346 tests réalisés, 55 sont revenus positifs dont 31 cas contacts et 24 cas dits communautaires. 170 patients hospitalisés ont été testés négatifs et déclarés guéris. 31 cas graves sont admis en réanimation dans les hôpitaux et 02 décès supplémentaires enregistrés par les services sanitaires jeudi 03 septembre 2020.

A ce jour, sur un total de 13.881 cas déclarés positifs depuis le début de l’épidémie, 9.721 sont guéris, 289 personnes sont décédées des suites d’une infection à la Covid-19, 3.868 patients sont encore sous traitement dans les centres de santé et hôpitaux.