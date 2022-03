Covid-19 : deuxième semaine consécutive de hausse des infections dans le monde

Pour la deuxième semaine consécutive, les nouvelles infections du Covid-19 dans le monde ont augmenté entre le 14 et le 20 mars, a annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), relevant que cette hausse intervient après une baisse constante du nombre de cas dans le monde à partir de fin janvier.

« Après une baisse constante du nombre de cas de Covid-19 depuis la fin du mois de janvier 2022, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires a augmenté pour une deuxième semaine consécutive entre le 14 et le 20 mars », a indiqué l’OMS. Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, il s’agit d’une hausse de 7% par rapport à la semaine précédente. « Ces tendances doivent être interprétées avec prudence, car plusieurs pays modifient progressivement leurs stratégies de dépistage. Ce qui entraîne une baisse du nombre total de tests effectués et, par conséquent, du nombre de cas détectés », a précisé toutefois l’OMS.

Le nombre de nouveaux décès a poursuivi une tendance à la baisse (-23% par rapport à la semaine précédente). Au total, plus de 12 millions de cas et un peu moins de 33.000 décès ont été recensés la semaine dernière dans le monde.

Au Sénégal Six (06) nouvelles infections de Covid-19 issues de la transmission communautaire ont été dépistées à travers le territoire national, au cours des dernières vingt-quatre heures, a indiqué mercredi le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Cinq (05) d’entre elles ont été détectées dans la région de Dakar, l’autre cas ayant été diagnostiquée dans celle de Thiès, a-t-il précisé dans son dernier bulletin quotidien sur la pandémie. Huit (08) patients ont été déclarés guéris. Aucun décès lié au Covid-19 n’est survenu au Sénégal, ce mardi, mais un patient, dont l’état est jugé grave, se trouve en réanimation.

Au total, 85.838 cas de coronavirus ont été recensés dans le pays depuis le début de la pandémie, dont 83.841 ont guéri, et 1.964 patients sont décédés de Covid-19. Trente-deux patients se font encore soigner dans les établissements sanitaires ou à domicile. Au total, 1.459.431 personnes se sont fait vacciner contre le Covid-19, depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination, le 23 février 2021, indique le bulletin.

Au niveau régional, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires a seulement augmenté dans le Pacifique occidental (+21%). Dix (44 %) pays de cette région ont d’ailleurs constaté une hausse de 20% ou plus au cours de la semaine écoulée. Selon l’OMS, les plus fortes augmentations dans cette région ont été observées en République démocratique populaire lao (6449 ; +319%), en Australie (513 388 ; +161%), aux Samoa américaines (623 ; +152%), ainsi qu’au Vanuatu (352 ; +141%) et aux Fidji (148 ; +135 %).

Plus globalement, la situation sanitaire est restée stable, comme en Europe, ou a baissé dans les autres régions du monde. C’est le cas de Méditerranée orientale (-41%), de l’Afrique (-33%), de l’Asie du Sud-Est (-23%) et des Amériques (-17%).

Dans le monde, le plus grand nombre de nouveaux cas hebdomadaires a été décompté en République de Corée (2.817.214 nouveaux cas ; +34%). Suivent le Viet Nam (1.888.694 nouveaux cas ; +13%), l’Allemagne (1.538.666 nouveaux cas ; +14%), la France (582.344 nouveaux cas ; +39%) et l’Australie (513.388 nouveaux cas ; +161%).

S’agissant des décès dans le monde, le nombre de nouveaux morts hebdomadaires a seulement augmenté au Pacifique occidental (+5%). Dans le même temps, il a diminué dans les autres régions : Amériques (-42%), Méditerranée orientale (-38%), Afrique (-19%), Europe (-18%) et Asie du Sud-Est (-18%).

Plus de 470 millions de cas dans le monde dont 6 millions de morts

La Fédération de Russie a recensé le nombre le plus élevé de nouveaux décès hebdomadaires dans le monde (3.681 nouveaux décès ; -19 %). Suivent les États-Unis (3.612 nouveaux décès ; -58%), le Brésil (2.242 nouveaux décès ; -32%), la République de Corée (2.033 nouveaux décès ; +41%) et la Chine (1.921 nouveaux décès ; -2%).

La pandémie a fait, depuis son apparition en décembre 2019, plus de 6,09 millions de morts dans au moins 192 pays et régions du globe, avec plus de 470,8 millions de cas signalés dans le monde. Plus 10,9 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde, selon un décompte établi par l’OMS le 18 mars 2022.

Par ailleurs, l’épidémiologie mondiale actuelle du SRAS-CoV-2 est toujours caractérisée par la prédominance mondiale du variant Omicron. Parmi les 413.000 séquences collectées au cours des 30 derniers jours, 99,8% étaient Omicron (412.119) et 259 (0,1 %) Delta.

Au cours de la première semaine de janvier 2022, Omicron représentait 90% des séquences soumises. Dès début février dernier, Omicron avait largement remplacé toutes les autres variants et représente désormais plus de 99,8 % des séquences soumises dans le monde. Parmi les lignées descendantes d’Omicron, le BA.2 est devenu le plus prédominant, avec 251.645 séquences (85,96%) rapportées.