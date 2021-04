Covid-19 en Europe : avec un million de morts, la situation est grave

Directeur du bureau régional de l’OMS en Europe, le Dr Hans Kluge a rappelé, lors d’une conférence de presse, que la pandémie de Covid-19 a déjà fait plus d’un million de morts dans la région européenne. Dans la région, « 1,6 million de nouveaux cas sont signalés chaque semaine. Cela représente 9.500 personnes par heure, soit 160 personnes par minute », a précisé le Dr Kluge.

La France devrait officiellement dépasser la barre des 100.000 morts très prochainement, mais selon les données du centre d’épidémiologie sur les causes de décès de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), ce seuil est déjà franchi depuis des semaines, a révélé, jeudi, le journal Le Monde. En Belgique, qui compte 11,4 millions d’habitants, 23.603 personnes sont décédées de la Covid-19.

L’hospitalisation reste à des niveaux élevés, avec des rapports continus de dépassement de la capacité des soins intensifs, dans toutes les parties de la région européenne, a noté l’OMS. En avril dernier, les admissions liées à la Covid-19 dans les hôpitaux et dans les services de soins intensifs en France ont atteint les niveaux les plus élevés depuis un an. A ce jour, quelque 171 millions de doses de vaccins ont été administrées dans la région européenne. Près de 13% de la population a reçu une dose et près de 6% a terminé sa série.

A l’échelle mondiale, un très petit nombre de cas de troubles rares de la coagulation sanguine ont été enregistrés parmi les 200 millions de personnes qui ont reçu le vaccin d’AstraZeneca. « Pour l’instant, le risque de souffrir de caillots sanguins est beaucoup plus élevé pour une personne atteinte de la Covid-19 que pour une personne ayant pris le vaccin d’AstraZeneca », a déclaré le directeur du bureau européen l’OMS.

« Qu’il n’y ait aucun doute, le vaccin AstraZeneca est efficace pour réduire les hospitalisations dues à la Covid-19 et prévenir les décès. L’OMS le recommande à tous les adultes éligibles pour obtenir une protection contre le virus SRAS-CoV-2, le plus rapidement possible », a-t-il poursuivi.