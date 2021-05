Covid-19 en Inde : 4 nouveaux cas par seconde et plus de 2 décès par minute au cours des dernières 24 heures

L’Inde fait face à une flambée de cas et de décès de Covid-19, a déploré vendredi le Fonds des Nations Unie pour l’enfance (UNICEF), informant que le pays a enregistré 414.188 nouvelles infections et 3.915 décès en 24 heures, ce qui porte à 21 millions le nombre de personnes contaminées par le coronavirus.

« Cela représente le nombre de cas quotidien le plus élevé jamais enregistré par un pays dans l’histoire de la pandémie de Covid -19. Ces cas récents sont même plus élevés que le nombre de 412.262 nouvelles infections enregistrées la veille », a déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle depuis l’Inde, la Représentante de l’UNICEF dans le pays, Dre Yasmin Ali Haque, relevant que New Dehli est en proie à « une deuxième vague féroce ».

Il s’agit de la troisième fois depuis le début du mois que plus de 400.000 cas ont été rapportés en une seule journée. En moyenne, il y a eu plus de quatre nouveaux cas par seconde et plus de deux décès par minute au cours des dernières 24 heures. Avec la hausse du nombre de cas, le virus touche également plus de personnes dans toutes les tranches d’âge, y compris les enfants et les nourrissons.

La pandémie impacte également sur les campagnes de vaccination de routine, mais aussi sur les naissances. Avec 27 millions de naissances et 30 millions de grossesses chaque année, les services de sauvetage pour aider les femmes à accoucher sont essentiels en Inde. Alors que les établissements de santé continuent d’être débordés par le traitement des patients atteints de la Covid-19, des femmes enceintes ont du mal à trouver l’aide nécessaire pour accoucher.

L’UNICEF craint également l’impact de cette crise sur la nutrition des enfants d’un pays où « la moitié des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition ». Sur le plan de l’éducation, les écoles du pays restent fermées et l’enseignement à distance est également perturbé dans plusieurs États.

Cela arrache 247 millions d’enfants de l’enseignement primaire et secondaire. « En outre, de nombreux enfants n’ont pas accès à l’apprentissage numérique. La perte d’apprentissage va donc se poursuivre pour les enfants en Inde », a regretté la Dre Haque.