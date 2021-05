Covid au Sénégal: 80 mille emplois perdus

D’après Cheikh Diop, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal – Forces du changement (CNTS-FC), près de 80 mille emplois ont été perdus au Sénégal à cause de la crise sanitaire. « La Covid-19 a frappé de plein fouet le monde du travail. Cette crise s’est très rapidement transformée en crise d’emploi et économique. A travers le monde, on recense plus de 100 millions d’emplois perdus. Au Sénégal, près de 80 mille emplois ont été perdus », a révélé Cheikh Diop, devant le Jury du dimanche, indiquant que cette estimation est dynamique. Poursuivant son argumentaire, il constate que beaucoup de secteurs ont souffert de cette pandémie. Parmi lesquels, le tourisme, l’hôtellerie, les transports, la restauration. « Aujourd’hui, cette pandémie nous a fait découvrir la vulnérabilité de certaines puissances », dit-il.