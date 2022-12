Création du réseau des élus locaux au Sénégal: Macky Sall prévient l’opposition

Venu présider la journée nationale des collectivités territoriales ce dimanche 11 décembre, le président Macky Sall a manifesté son désaccord par rapport à la mise en place du réseau des élus locaux du Sénégal qui regroupe les maires issus de l’opposition. Le chef de l’Apr estime qu’il ne peut y avoir qu’une association des élus locaux au Sénégal.

Le président Macky Sall ne compte pas laisser les maires de l’opposition créer leur propre association en parallèle à l’association des maires du Sénégal dirigée par Aliou Sall, le frère du président de la république. Récemment lancé par les maires de l’opposition, le réseau des élus locaux du Sénégal ne peut pas exister si on s’en tient aux propos du chef de l’État. Il l’a fait savoir ce dimanche lors de la célébration de la journée nationale dédiée aux collectivités territoriales.

Pour Macky Sall, les défis du développement durable appelle à travailler ensemble pour développer les collectivités territoriales « Les défis du développement durable interroge notre capacité à construire ensemble dans l’anticipation, la résilience, la solidarité et l’équilibre dans l’efficacité des stratégies de développement des collectivités territoriales novatrices et adaptées à partir des potentialités de nos territoires. C’est tout le sens de l’acte 3 de la décentralisation que j’ai lancé en 2013 et qui vise à organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement », a déclaré le président Macky Sall. Ainsi, toujours selon le chef de l’État, les collectivités territoriales ne peuvent agir de façon dispersée par rapport à la politique de l’État et c’est pour raison d’ailleurs qu’il a demandé au ministre en charge des collectivités territoriales de rester ferme sur la mise en place de deux associations de maires « Les collectivités territoriales ne sauraient être des électrons libres qui agissent sans aucune cohérence par rapport à la politique de l’État. Il faudrait que ça soit très clair. Il n’y a qu’une seule association de maires qui peut exister dans ce pays. Je dis au ministre de rester ferme sur cette question là parce que c’est une question de stabilité pour le pays », a-t-il prévenu.

Le président Macky Sall se veut ferme sur la question de l’existence de deux associations de maire au Sénégal car selon lui, les collectivités territoriales ne peuvent être considérées comme des entités qui agissent en toute liberté car elles son soumises à des lois et règlements. C’est pourquoi d’ailleurs, il appelle à la non politisation des institutions communales ou départementales « Une commune ou un département n’ont pas de couleur politique. Le maire ou le président du conseil départemental peuvent peut avoir une couleur politique mais, l’institution est un démembrement de l’État et elle est soumise aux lois de la république et au contrôle de l’égalité.

Le Sénégal est un État décentralisé et unitaire. Je suis prêt à aller plus avec vous pour la décentralisation et à vous donner davantage de moyens et de compétences mais, dans un état d’esprit sur le quel, il ne peut y avoir de dérogation », a-t-il lancé aux élus locaux venus assister à la cérémonie. Il est donc clair que le président Macky Sall ne va laisser aucune marge de manœuvre à l’opposition qui veut créer sa propre association de maires. La bataille politique entre le pouvoir et l’opposition par rapport aux collectivités territoriales vient donc d’être lancée.