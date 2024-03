Crise alimentaire : Six (06) départements du Sénégal dans le rouge

Partager Facebook

Près de 280 000 Sénégalais, soit 2% de la population, ont besoin « d’assistance alimentaire immédiate », d’après les statistiques révélées lors de la concertation régionale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest organisée par le Comité de lutte contre la sécheresse au Sahel (Cilss) du 20 au 22 mars derniers, à Lomé, au Togo.

LeQuotidien rapporte que ces personnes, qui sont en phase de crise alimentaire, sont localisées dans six départements : Dakar, Pikine, Mbacké, Guinguinéo, Kédougou, Linguère et Goudiry. D’après les experts du Cilss, repris par le journal, il urge d’agir. Faute de quoi, le pourcentage de personnes en phase minimale c’est à dire « en mesure de couvrir leurs besoins essentiels alimentaires et non alimentaires sans s’engager dans des stratégies ou non durables pour accéder à de la nourriture et à des revenus passerait de 87 à 81%, soit 14 millions 637 mille 597 personnes », estime la source.

Celle-ci confie que « la population en phase sous-pression c’est à dire qui est en mesure d’avoir une consommation alimentaire minimale adéquate mais, ne peut pas assurer certaines dépenses non alimentaires sans s’engager dans des stratégies d’adaptation de stress, devrait augmenter pour atteindre 2 millions 876 mille 365 personnes. »

Celle en phase de crise à pire devrait passer à 518 mille 509 personnes, représentant 3% de la population sénégalaise d’ici juin-juillet-août 2024.

La crise pourrait s’installer dans un septième département : Celui de Salémata avec « la probable diminution des stocks voire leur épuisement total dans certaines localités en plus de l’inflation galopante des prix des principales denrées de base, des légumineuses et une baisse considérable du disponible fourrager » parmi « les principales causes de la dégradation de la situation alimentaire des ménages. »