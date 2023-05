CULTURE : Mame Woury Thioubou primé au Canada

La réalisatrice sénégalaise Mame Woury Thioubou a remporté, dimanche au festival international de cinéma ‘’Vues d’Afrique’’ de Montréal (Canada) le prix du court et moyen métrage en documentaire pour son film ‘’Rebeuss, chambre 11’’, a appris l’APS de la lauréate.

Ce festival qui en est à sa 39e édition s’est tenu du 20 au 30 avril dans la ville canadienne de Montréal. Le film de la cinéaste sénégalaise a reçu la ‘’Mention spéciale’’ dans la catégorie ‘’Prix droit de la personne’’. Il s’agit de la première récompense pour ce documentaire de 49 minutes réalisé en 2022. Le film part d’un fait divers réel survenu le 27 août 2019 avec la mort à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, situé au centre-ville de Dakar, de deux jeunes détenus Cheikh Ndiaye et Babacar Mané.

‘’Cette première distinction est très importante et très satisfaisante parce qu’elle est la récompense de beaucoup d’efforts consentis à la réalisation de ce film. La thématique qui y est abordée me tient à cœur. Je suis ravie de voir qu’il a de l’écho et qu’il a interpelé les gens’’, s’est réjouie la documentariste Mame Woury Thioubou. A travers ce film Mame Woury Thioubou dénonce un ‘’drame humain’’ en posant le débat sur les ‘’conditions de détention dans les prisons sénégalaises’’.

‘’Etre en prison ne signifie pas qu’on a plus de droits quelle que soit la gravité du délit ou du crime (…) notre humanité doit être sensible à ces prisonniers. Comment on en est arrivé à ce que deux jeunes attrapés dans la rue puissent mourir en prison dans une chambre où l’électricité a été défaillante ?’’, s’est interrogée la lauréate. Mame Woury Thioubou garde espoir que ce film primé par un festival international va servir à ‘’poser le débat’’ sur les conditions de détention dans les prisons sénégalaises. ‘’Ce sont des images à enlever dans nos prisons’’, s’est emportée la journaliste.

Outre la cinéaste sénégalaise, la 39e édition du festival de cinéma ‘’Vues d’Afrique’’ de Montréal, a décerné le prix du meilleur film long métrage en fiction au réalisateur marocain Driss Mrini pour ‘’Le mont Moussa’’. Elle a aussi rendu hommage au cinéaste malien Souleymane Cissé en lui décernant un prix spécial pour honorer sa riche œuvre cinématographique.

L’actrice sénégalaise Hamila Gadji a pris part à cette édition 2023 du festival ‘’vues d’Afrique’’ de Montréal.

Source: APS