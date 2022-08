Dakar-Banjul : Un réseau de dealer démantelé

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) a démantelé un réseau qui opérait sur l’axe Dakar-Banjul.

Il était entretenu par une dame nommée Fatou Kiné C. alias «Choupy» et un certain Bilal C. qui s’activaient dans le trafic international de Mdma Ecstasy.

Les trafiquants présumés ont été interpellés sur une moto par les limiers de l’Octris de Fatick en service à Karang avec 78 comprimés et de l’argent, fruit de la vente. Le duo voulait acheminer la drogue à Dakar.