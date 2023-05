Darou Mouhty : Les jeunes de l’Apr déçus de leur compagnonnage avec Macky Sall

Entre les jeunes de l’Apr à Dara Mouhty et leur leader Macky Sall, ce n’est pas le grand amour. Ces jeunes militants de la première heure se disent déçus de leur compagnonnage avec le Président Sall. C’était lors d’un point de presse tenu ce weekend.

Ces responsables des jeunes Républicains de Darou Mouhty avaient ainsi convoqué, ce weekend, un point de presse pour dénoncer ce qu’ils subissent comme frustrations de leur leader, le président Macky Sall. Selon ces jeunes qui se disent déçus, depuis 2012, une seule fille de Dara Mouhty et militante de la première heure avait été récompensée. Il s’agit de feue Oumou Ba qui a été nommée au Conseil Économique, Social et environnemental.

Cette dernière, qui a été rappelée à Dieu depuis le mois d’avril, a été finalement remplacée au CESE par un militant de Touba. Ce que ces jeunes ne comprennent pas et dénoncent. A les en croire, ce poste devrait revenir à Dara Mouhty. Ce qui permettrait au Président Sall de renforcer les responsables de l’Apr de la ville plutôt que de les affaiblir.

Il se trouve également que seuls les alliés de Darou Mouhty bénéficient de nomination au détriment des militants de l’Apr qui font un excellent travail dans la ville pour la massification du Parti. Des alliés d’ailleurs qui ne représentent rien et que le Président de la République récompense au détriment de vrais militants de l’Apr.

Et encore, ces jeunes et femmes sont complètement délaissés du pouvoir. Pour preuve, ils n’ont pas reçu de financements du Fonds de Garantie des investissements Prioritaires (Fongip) ou de la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide (Der). Et au moment où d’autres villes bénéficient de billets pour La Mecque, Dara Mouhty est laissée en rade. Ces jeunes se disent ainsi frustrés et promettent de convoquer le coordonnateur de l’Apr à Darou Mouhty, Serigne Djily Mbacké avant de prendre une décision….. En effet, ils n’écartent pas de geler leurs activités au sein de l’Apr parce qu’ils se disent fatigués et déçus car ayant beaucoup souffert en avalant des couleuvres sans rien dire.