Date de Célébration de la Korité: L’ Association Sénégalaise pour la Promotion de l’Astronomie (ASPA) dévoile la date

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A moin d’une semaine de la célébration de la fin du mois de Ramadan, le comité en charge de scruter le croissant lunaire vient de sortir un communiqué. Selon des projections dudit comité, la fête de Korité devrait être célébrée mercredi au Sénégal. Cette annonce découle des observations minutieuses réalisées par l’Agence sénégalaise pour la promotion de l’Astronomie (Aspa), réputée pour son expertise dans ce domaine.

Dans un communiqué de presse, l’ASPA a partagé des données cruciales sur la visibilité du croissant lunaire. Le lundi 08 Avril, la lune se couchera à 19h21mn, précisément deux minutes avant le coucher du soleil, rendant le croissant lunaire invisible à l’œil nu, selon les experts. Cependant, le mardi 09 Avril, les conditions changeront favorablement.

Publicités

Avec un coucher de lune prévu à 20h21mn, soit 58 minutes après le soleil, et une surface éclairée d’environ 1,6%, le croissant devrait être observable à l’œil nu au Sénégal, ainsi qu’en Afrique, en Europe et en Amérique, pour peu que le ciel soit dégagé, affirme l’ASPA.

Pour le mercredi 10 Avril, la lune se montrera plus généreusement, avec une surface éclairée de 5% et un coucher prévu à 21h24mn au Sénégal, soit environ deux heures après le coucher du soleil. “Ce timing, tardif pour un premier croissant lunaire, suscite l’intérêt et les commentaires de Marame Kaïré et de ses collaborateurs”, souligne l’Aspa