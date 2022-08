Davantage d’incohérences dans la politique, furtifs ils tromperont plus d’un

D’élection en élection, presque les mêmes acteurs changeant de camps en faisant le pouvoir et l’opposition, la sécheresse et le beau temps, selon le contexte.

Opposant un jour, sympathisant du pouvoir le lendemain et membre de la société civile ou pseudo-guide, le surlendemain.

Ce calendrier n’est-il pas celui de la précarité, comme celui des nombreuses élections successives dans nos pays, en un temps record.

Est-ce celui là, le calendrier Républicain ?!

Et non pas celui offrant des événements majeurs qui teintent et marquent positivement nos vies et probablement notre avenir.

L’occasion pour moi de féliciter les lauréats au concours général.

Soyez les bienvenus dans le club et protection divine sur vous pour que vous participiez au Sénégal 3.0, ou #NextSenegal (© AmeSamba) que nous voulons.

D’une position à l’autre, d’un jour à l’autre, les discours de certains évoluent grandement dans le temps.

Méconnaissables, certains dans nos camps, comme dans d’autres « mutent » incessamment.

La mesure ne serait-elle pas d’être constant dans ses lignes directrices, de porter la VERITE :

Vision,

Expertise,

Rigueur,

Intégrité,

Travail,

Engagement.

On ne s’identifie plus à la plupart des parties prenantes mais la seule constante pour nous, reste :

– la vision d’un Sénégal 3.0 ;

– des préalables dont la teneur est valeureuse ;

– des objectifs de développement durable et responsable visant l’excellence ;

– une gouvernance adaptée, redevable et transparente.

Exigeons tout de suite que soient respectés tous les hommes et femmes qui se sacrifient pour une avancée démocratique notoire, un développement durable et responsable.

Non pas les plus volubiles, usant de leur station au pouvoir, dans l’opposition, la société civile, la presse, les loisirs ou le culte pour rester des usurpateurs qui ne cherchent que le profit personnel au détriment de l’intérêt général.

Promouvons l’avènement d’une classe politique croyante et battante, espérant d’elle plus de mesure, d’expertise, de visibilité et de lisibilité.

A une partie des citoyens aussi, réclamons la clairvoyance, l’objectivité et l’impérieuse nécessité de refuser absolument la corruption sous toutes ses formes.

« Wax ju jup fíila samp bàax,

wayyé jubadi, jengg, dëngg, bari nafi »

Je suis convaincu qu’en utilisant l’arme des lâches, l’on est comme eux ou dans le champ gravitationnel de ces derniers.

Méconnaissables, nos semblables !

ElHadji Amadou SAMBA