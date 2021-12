Fraude: De l’huile raffinée déclarée en brute

Un scandale secoue le commerce de l’huile. Selon des informations exclusives de Rewmi Quotidien, une grande entreprise de l’Etat du Sénégal qui était connue dans le secteur du sucre, importe de l’huile raffinée. Jusque-là, rien d’étonnant. Sauf que, selon notre source, protégée par on ne sait qui, l’entreprise qui devait déclarer l’huile raffinée et payer 33% de taxes, la déclare comme étant de l’huile brute et ne payer que 5%. En clair, l’entreprise a changé la position tarifaire en procédant à une fausse déclaration. Mieux ou pis, pour essayer de rendre légale leur fraude, l’entreprise donne ça à des commerçants mafieux, qui se rendent dans la firme avec de l’huile déjà raffinée, pour la raffiner à nouveau. Une technique frauduleuse qui permet à l’entreprise de pouvoir écouler son huile à de bas prix pour handicaper les importateurs Sénégalais qui eux, paient les 33% de taxes légales.

Un scandale sans fin qui risque de plomber l’économie sénégalaise plus qu’elle l’est déjà. Les importateurs qui faisaient face à la Covid-19, tentent aujourd’hui de répondre à l’appel du Chef de l’Etat pour la résilience. Mais avec cette fraude perpétrée par une entreprise agréée par l’Etat Sénégal, ils risquent de toucher le fond. Les autorités étatiques sont appelées à régler cet énorme scandale.