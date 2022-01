Début de campagne à Sicap liberté: Zahra Iyane Thiam bénit par les prêtres et imams

La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakkar, Zahra Iyane Thiam , candidate à la Commune de Sicap Liberté, a débuté ses activités de campagne électorale ce Samedi 08 Janvier avec la traditionnelle visite de proximité mais cette fois-ci auprès des autorités religieuses.

Pour réussir sa campagne et recevoir la bénédiction des hommes religieux. La candidate de la coalition de la majorité a entamé sa campagne auprès des maisons de Dieu dont en première la paroisse des Martyrs de l’Ouganda et ensuite au niveau des mosquées de liberté 5 et liberté 6. Des activités clôturées avec un meeting d’ouverture à Sicap Liberté 1.