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C’est un grand talent qui s’éteint. Cheick Oumar Ndiaye, le célèbre comédien malien plus connu sous le sobriquet de Paracétamol est mort le vendredi 13 novembre 2026, victime d’un malaise lors d’un évènement culturel.

Natif de Folona (cercle de Kadiolo), l’homme avait été révélé au public grâce à ses prestations dans « Yélébougou », une émission humoristique diffusée sur la télévision nationale ORTM.

Il a joué dans plusieurs séries télévisées comme « Les rois de Ségou », « Dougouba Sigui », « Yèrèdon Bougou »

Doté de remarquables talents d’imitation et d’un sens de l’humour naturel, Paracétamol a joué dans plusieurs séries télévisées comme « Les rois de Ségou », « Dougouba Sigui » et « Yèrèdon Bougou ».

Dans un communiqué publié le weekend dernier, le ministre de la Culture du Mali, Mamou Daffé lui a rendu hommage, le décrivant comme un « artiste qui a consacré son talent à faire rire, sensibiliser et rapprocher les communautés ».