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Deux nouveaux décès enregistrés. Selon Le Quotidien, qui donne l’information, les deux nouvelles victimes – décédées lundi et dont l’identité n’a pas été révélée – avaient pris part au même repas entre amis que le fils de Mamadou Lamine Diallo, Adama Salif Diallo et le petit-fils de l’ancien président Abdou Diouf, Abdou Tidiane Diop, dans un hôtel de la Corniche de Dakar. Ce nouveau bilan porte à quatre le nombre de morts. Cinq autres convives seraient toujours dans le coma.

D’après la même source, la viande consommée lors de ce repas provenait des États-Unis et avait été apportée par l’un des convives. Le colis aurait d’abord été bloqué à l’aéroport pour des contrôles phytosanitaires, avant d’être finalement autorisé à entrer sur le territoire sénégalais.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour établir les circonstances du drame et des autopsies ont été ordonnées. Le journal du groupe Avenir Communication s’interroge sur les conditions dans lesquelles ce colis de viande a finalement pu être introduit au Sénégal.