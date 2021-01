Décès de Ngaïdo Bâ: Le témoignage de Mbagnick Diop

Le président du Meds et membre du CESE est profondément touché et consterné suite au décès du cinéaste Cheikh Ngaïdo Bâ.

Mbagnick Diop qui l’a côtoyé, témoigne, la voix meurtrie: “Je ressens une profonde tristesse car, Cheikh Ngaïdo était, non seulement un collègue au Cese mais c’était un grand ami » avec qui il siégeait au Cese. « Sa disparition est une grande perte pour le cinéma africain en général et le cinéma sénégalais en particulier », a-t-il déclaré. Non sans préciser que Cheikh Ngaïdo Ba a été de tous les combats pour le rayonnement du cinéma africain au sein de la Fédération panafricaine des cinéastes où il a occupé les fonctions de Secrétaire général chargé de la zone Union économique et monétaire ouest africaine.

Né le 10 juin 1949, Ngaido Bâ appartient à la troisième génération de cinéastes sénégalais. Formé sur le tas, il a commencé par être assistant d’autres metteurs en scène sénégalais comme Mahama Traoré, ou Ababacar Samb. En 1974, il entre à la télévision sénégalaise comme réalisateur, et dans le même temps met en scène deux courts-métrages : « Tablo Ferray et Arret Car. »