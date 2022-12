Déclaration de Politique Général: Amadou Ba, à l’écoute des députés

Il sera à l’assemblée nationale pour sa déclaration de politique général prévue aujourd’hui. Après Mouhamed Boun A. Dionn, Abdoul Mbaye etc. place à Amadou Ba qui sera à l’écoute du peuple et en particulier des députés. Un exercice qui ne sera pas de tout repos.

Une déclaration de politique générale est un acte par lequel le premier ministre engage la responsabilité du gouvernement devant l’assemblée nationale en présentant son programme de gouvernement. L’usage veut qu’après sa nomination, le premier ministre se présente devant les députés pour exposer de manière solennelle les grands axes de son programme de gouvernement et les principales mesures qu’ils souhaitent mettre en œuvre. Le professeur de droit constitutionnel Mounirou Sy, à la faculté des sciences juridiques et politique de l’université cheikh Anta Diop de Dakar a pourtant fait une esquisse de ce que c’est la déclaration de politique générale. Il nous amène à l’amphithéâtre pour le simple fait que quelqu’un ait osé écrire que « la déclaration de politique générale du premier ministre, prévue le 12 décembre, est impossible. »

Pour lui, « Oser soutenir cela, en tant que constitutionnaliste, révèle la non maîtrise des textes juridiques sénégalais ou la simple volonté de torpiller la vérité de la normativité. Cet exercice est prévu et exigé par la constitution, la norme fondamentale du Sénégal à son « article 55 pour découvrir que : « après sa nomination, le Pm fait sa déclaration de politique générale devant l’assemblée nationale », dit-il. Il ajoute que « Le présent de l’indicatif (fait) valant lieu et place d’obligation, le Pm doit le faire. Donc, l’obligation de s’y conformer relève de la constitution et non d’un autre texte qui, du reste, a une valeur législative, donc lui est subordonné.

Le règlement intérieur, tout en reprenant textuellement l’article 55 de la constitution en dans article 97. Al. 1er, prévoit seulement la temporalité. Ainsi, le règlement intérieur dispose au dernier alinéa de son article 97 que « la déclaration de politique générale doit intervenir au plus tard trois mois après l’entrée en fonction du gouvernement. » S’agissant de sens et de son importance, la Dpg, qui constitue un événement majeur dans l’agenda républicain, permet au Premier ministre de faire un exposé sur le programme du Gouvernement, de présenter le point sur la situation financière sur l’environnement économique et de dégager des perspectives.

Des analystes révèlent que son face à face avec les députés sera une occasion pour lui de faire valoir son expérience politique. « Il doit marquer son empreinte personnelle. Ce rituel peut être considéré comme un exercice personnel du Chef du Gouvernement appelé à révéler sa personnalité politique devant l’Assemblée nationale. Il passe pour un moment de valorisation de la personnalité du Premier ministre », rappelle Mamadou Sy Albert, analyste politique.

Le peuple va l’écouter et chercher à découvrir sa capacité d’écoute, de persuasion et de réaction face à l’adversité politique. On prêtera aussi attention à ses capacités à faire des propositions et contrepropositions devant un parlement qui risque d’être critique face à sa Déclaration de politique générale.

MOMAR CISSE