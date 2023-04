Défection dans les rangs de Benno: Des transporteurs recadrent Arona Ndoffène Diouf et investissent Macky

Le transporteur Khadim Khole, responsable et membre fondateur de l’Alliance pour la République (Apr) depuis 2009 a tenu à recadrer Arona Ndoffène Diouf, ancien compagnon de Macky et candidat déclaré à la présidentielle de 2024. A l’en croire, « au lieu de critiquer le Président de la République, Ndoffène devait s’évertuer à mettre en place un programme de campagne et de travailler à convaincre les sénégalais ». Il estime en effet que sa sortie sur la 7Tv a été maladroite parce que même si Macky ne lui pas offert de millions, il l’a aidé à mettre en place les conditions nécessaires pour gagner de l’argent. Ce qui lui permet, aujourd’hui, d’entamer la construction de trois immeubles et de bénéficier d’autres biens.

Mieux, Khadime Khole rappelle à Arona Ndoffène qu’il n’a jamais respecté ses promesses électorales notamment celles faites aux populations de Mbar devant les habitants 72 villages de Mbar, à celles de Keur Massar, de Niodior à Fatick, de Goudiry à Tamba, de Bakel, etc. Le transporteur et ses camarades ont tenu à rappeler que seul le Président Macky Sall est leur candidat en 2024 et qu’ils souhaitent que Benno bokk yakaar l’investissent dans ce sens. Ils fondent leur choix sur le fait que le Président Sall a été l’artisan de nombreuses réalisations dans leur secteur d’activité notamment les infrastructures, les taxis, les camions, les cars, etc.

Au regard de ce bilan fort élogieux dans ce domaine et dans tous les autres, ils disent soutenir Macky en 2024 pour que ce dernier puisse parachever tous ses chantiers. Ils disent également fustiger une certaine forme d’opposition qui fait la promotion de la violence et lancent un appel aux sénégalais pour soutenir Macky leur candidat et d’éviter de confier le pays à des mains inexpertes.

Ils approuvent ainsi l’idée de dialogue lancée par le Président de la République et estiment que c’est le seul moyen de protéger la paix sociale et la concorde nationale.