Demande d’augmentation de Salaire: « Il ne peut plus y avoir de hausse « , selon Macky Sall

À l’occasion de la célébration de la fête internationale du travail le 1er mai, le président Macky Sall en recevant les cahiers de doléances des syndicats des travailleurs s’est prononcé sur la demande d’augmentation des salaires.

Le chef de l’État estime qu' »il ne peut plus y avoir de hausse des salaires. Nous avons atteint le maximum qu’on pouvait faire. Nous ne pouvons plus aller au-delà ». En ce qui concerne les droits de grève Macky Sall semble ne plus respecter ce droit aux syndicats.

Dans son discours le président a fait savoir que aux représentants des travailleurs que « désormais la loi sera appliquée dans toute sa rigueur: un jour de grève équivaut à un jour sans salaire « .

Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal a célébré la fête du travail ce 1er 2023 en formulant plusieurs réclamations dont l’achèvement des négociations en cours, l’application des accords de solidarité signés avec l’État du Sénégal. Elle fustige avec la dernière énergie « le non respect des droits des travailleurs, les salaires minables, la rémunération des heures supplémentaires, l’augmentation des primes de transport, l’inégalité de régularisation des salariés. La CCSS n’exclut pas de déposer un préavis de grève si l’Etat du Sénégal tarde à réagir à leurs doléances.