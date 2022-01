Démarrage de la campagne électorale ce samedi ;Ça craint !

Reportées au moins trois fois, les locales auront finalement lieu le 23 janvier prochain. Du coup, la campagne électorale va démarrer ce samedi pour finir le vendredi 21 janvier à minuit.

Le premier enseignement à tirer est donc que le énième report tant redouté par certains sénégalais n’aura finalement pas lieu. La date sera respectée et les listes vont entrer en compétition dans tous les départements du pays. Bien sûr, les différentes coalisations notamment celle au pouvoir Benno Bokk Yakaar, celles de l’opposition comme Wallu et Yewwi Askan wi vont en découdre notamment dans les grandes villes.

Dakar la capitale va focaliser l’attention du fait de sa position stratégique. La bataille se jouera à ce propos notamment entre Abdoulaye Diouf Sarr, le candidat de la majorité et Bathélémy Dias, celui de l’opposition la plus radicale. Bien entendu, le Maire sortant n’a pas encore dit son dernier mot. Et l’ancien Maire Pape Diop est aux aguets sans oublier le Dakarois de Walu, Doudou Wade.

En dehors de Dakar, une ville qui va particulièrement retenir l’attention est celle de Ziguinchor, la capitale du sud. En décidant d’y participer aux joutes électorales, Ousmane Sonko a fait monter d’un cran les enjeux au niveau local. La majorité aurait souhaité le voir y mordre la poussière, ce qui pourrait entacher gravement son ascension politique. Mais, c’est là une tâche herculéenne que Benoît Sambou et autres soutiens auront du mal à réussir facilement. Il va sans dire que la compétition sera âprement disputée partout dans le pays. Car, à n’en pas douter, les enjeux dépassent les simples locales. Il s’agit d’un test grandeur nature pour les prochaines législatives et la présidentielle de 2024. Il y a longtemps qu’il n’y a pas eu d’élections importantes et au regard de la nouvelle configuration politique avec notamment l’arrivée de Idrissa Seck dans la majorité, chaque camp aura envie de jauger son degré de popularité. Et la majorité plus que quiconque. C’est pourquoi, il faudra surveiller la campagne électorale comme du lait sur le feu pour paraphraser Alioune Tine.

Le risque de violence est réel au regard de ce qui s’est passé ces dernières semaines notamment à Ziguinchor et dans d’autres localités du pays comme Darou Mouhty où des politiques appartenant à des camps différents se sont affrontés. Il faut, à ce propos, faire appel au sens de la responsabilité des leaders pour qu’ils travaillent leurs discours et évitent toute apologie de la violence ainsi que tout régionalisme, ethnocentrisme ou toute affirmation d’appartenance à des chapelles religieuses. Mieux, ils doivent convaincre leurs différents partisans de s’inscrire dans une dynamique de campagne responsable et que les débats soient d’idées, de programmes, etc. Il va s’en dire que les forces de défense et de sécurité ont aussi un grand rôle à jouer. Sans aller jusqu’à interdire les déplacements entre régions comme on l’a observé avec l’ancien Ministre de l’Intérieur, ce qui a été une violation grave des droits des électeurs, il est important que l’ordre soit assuré partout où besoin se fera sentir.

Enfin, il appartient aux populations, de donner le bon exemple en se comportant en républicains. Il s’agit de voter dans le calme et la sérénité et de rentrer chez soi. Comme cela a toujours été le cas. Dans un contexte de montée de la quatrième vague de Covid-19 avec Omicron, les rassemblements ne sont pas les bienvenues. Mieux, les populations ne sauraient servir de fer de lance à des politiques toujours prompts à les manipuler, pour, le plus souvent, les oublier, par la suite. Donc, les locales sont certes importantes d’autant plus que c’est la première fois que les Maires seront élus au suffrage direct, mais elles restent une élection de maires et de conseillers ruraux et départementaux.

Et il faut toujours se garder de leur donner une trop grande importance, car chaque élection à venir aura sa valeur intrinsèque et ses propres réalités.

Assane Samb