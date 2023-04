Département de Podor: Inscriptions sur les listes électorales

Cinq mille quatre cent sept demandes d’inscription sur les listes électorales ont ‘’été enregistrées’’ dans les 22 communes du département de Podor, à la date du 18 avril, a révélé le préfet dudit département, Matar Diop. La révision exceptionnelle des listes électorales, qui a démarré depuis le 6 avril dernier, se ‘’déroule normalement’’ dans les 22 commissions installées sur toute l’étendue du territoire départemental, a-t-il assuré.

. Ces commissions sont ‘’prises d’assaut par des jeunes et des femmes’’ cherchant à s’inscrire, a-t-il souligné. Il a précisé que sur les ‘’5.407 inscriptions enregistrées, 1.838 concernent des demandes de modifications de lieu de vote.

C’est la commune de Fanaye (522) qui totalise le plus grand nombre d’inscrits, suivie de Ndioum (452) et Mbolo Birane (450). Les communes de Bodé Lao et Pété enregistrent, respectivement, ‘’les plus faibles scores’’ avec 29 et 30 inscrits seulement depuis le lancement des opérations.

Aucun changement de statut n’a été noté jusqu’à la date du 18 avril, alors qu’une seule demande de radiation a été enregistrée, a relevé le préfet de Podor. Il a signalé que beaucoup de jeunes sont en ce moment devant ‘’les centres d’enrôlement de la carte nationale d’identité à la recherche de la pièce de base, ‘’pour se faire inscrire sur les listes électorales’’. Une telle affluence pourrait faire évoluer les statistiques, a-t-il indiqué.