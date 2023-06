Des cours en ligne à l’université pour terminer l’année universitaire: Le Collectif des Amicales refuse cette mesure prise sans pour autant les consultés

Non impliqué sur des décisions qui les concerne, le collectif des amicales des étudiants de l’université cheikh Anta Diop de Dakar oppose un niet catégorique aux autorités universitaires de vouloir poursuivre les cours en ligne sans dispositions préalables. La seule instance suprême représentative de tous les étudiants de l’Ucad, fustige cette attitude récidiviste et irresponsable de l’autorité rectorale de l’université qui, en de pareilles circonstances n’a daigné s’asseoir avec les représentants légaux des étudiants pour qu’ensemble des décisions responsables allant dans le sens de l’intérêt exclusif de l’étudiant puissent être prises.

Les autorités universitaires invitées au dialogue pour le bien de tous « Je pense que pour avoir au moins un début de solution il fallait au moins, appeler tous les partis prenant à savoir le collectif des amicales des étudiants pour qu’ils s’assoient ensemble et discuter sur des solutions qui nous concerne directement. On ne peut pas faire des choix pour nous et nous exclure des instances de décisions. Si on exclut les étudiants dans le processus d’avoir des solutions qui les engage, c’est peine perdu. Les étudiants ne demandent rien d’autres qu’à être associés et impliqué dans les choix qui sont pour eux », a indiqué Salifou Diamanka membre du collectif des amicales des étudiants de l’université cheikh Anta Diop

« Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi », voilà la réponse des étudiants de l’université cheikh Anta Diop de Dakar à l’endroit de l’administration qui a pris la décision de poursuivre les cours en ligne après les violents manifestations qui ont éclatés en début du mois en cours et qui ont mis l’université dans un état piteux.

Le Collectif, la seule voix autorisée et indépendante des étudiants de l’UCAD rejette catégoriquement cette décision irrespectueuse à plus forte raison le simple fait que l’étudiant sénégalais, qui, habitué à des conditions d’études précaires n’est même pas équipé d’un ordinateur ou d’une tablette lui permettant de suivre des enseignements à distance.

A cela s’ajoutent d’autres dispositions impossibles à respecter telles qu’une couverture Internet globale et de qualité pour ne citer que celles-là. Sur ce le collectif, Invite leurs camarades à ne s’inscrire sur aucune plateforme mis en place par les autorités sinon ce serait accepter cette décision qui est loin de ce qui arrange tout le monde.

Le Collectif des Amicales de l’UCAD réitère son engagement à défendre l’intérêt matériel et moral de l’étudiant acadien et se dit disposer à dialoguer tant qu’il y va de l’intérêt supérieur des étudiante

Rosita Mendy