Des élèves jettent leurs blouses et leurs cahiers dans l’eau

Ce qui se passe récemment dans l’espace scolaire et universitaire est inédit. Ce qui s’est passé au Cem de Hann n’était que la face visible de l’iceberg. Si au lycée de Sindia, la salle des professeurs a été incendiée, au lycée de Sanghé Thiès, un élève a asséné une brique à son prof, un autre fait a été rapporté à Ourossogui. Au lycée El Hadji Yero Basse, des élèves ont jeté leurs blouses et leurs cahiers dans l’eau pour “célébrer” les vacances. A l’université, un étudiant avait arraché le micro à un professeur à la Faculté des lettres et sciences humaines.