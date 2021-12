Destruction des panneaux publicitaires: Des centaines de père de famille risquent de perdre leur job

La Dscos (Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol) a initié des opérations d’enlèvement des panneaux publicitaires à Dakar. L’Association professionnelle des régies publicitaires du Sénégal (Aprp) alerte que des centaines de père de famille risquent de perdre leurs emplois.

A Dakar, la Dscos (Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol) poursuit ses opérations d’enlèvement des panneaux publicitaires. La DSCOS a visité ce mardi trois zones. Il s’agit de la Corniche ouest, de la mosquée de la Divinité à l’aéroport Léopold Senghor, du rond-point route des Almadies à l’ambassade des Etats-Unis et sur la Route nationale 1, entre rond-point Pompiers et l’aéroport Léopold Senghor. Ces opérations de la Dscos entrent dans le cadre de l’exécution des travaux d’aménagement paysager entrepris pour l’amélioration de la fluidité de la circulation et du cadre de vie des populations.

L’Association professionnelle des régies publicitaires du Sénégal (Aprp) dénonce avec la dernière énergie la destruction des supports publicitaires par la Dscos et le ministère de l’Urbanisme. L’Aprp dit ne pas comprendre l’acharnement avec laquelle la Dscos est en train de s’attaquer aux panneaux publicitaires. D’ailleurs, dans une correspondance adressée au directeur général de l’Ageroute, et au préfet, l’Aprp a montré toute sa disponibilité. Mieux, sa volonté de désencombrer partant du fait qu’il était nécessaire, au regard de l’anarchie notée dans ce secteur, de le réglementer.

Or, dans l’optique d’assainir le secteur de la publicité, des rencontres avec les autorités étatiques ont été organisées ; des courriers sont constamment échangés, depuis douze ans que nous collaborons à un projet de loi, afin d’harmoniser et de réorganiser ce secteur en créant un Code de la publicité.

Malheureusement, les autorités étatiques ont fait fi de tout cela pour s’adonner à une vaste campagne de destruction de biens appartenant à de dignes fils, animés par la seule volonté de développer ce pays avec les jeunes sénégalais.

Des pertes estimées à plus de 100 millions FCFA

Les pertes actuelles s’estiment à des centaines de millions de Francs Cfa, sans compter les contrats de marchés perdus et le marasme économique lié au Covid-19. « Aujourd’hui, ce sont des centaines de pères de famille qui risquent de perdre leur emploi. D’ailleurs, certains sont en chômage technique, car les entreprises commencent à souffrir de cette situation. L’Aprp soupçonne le ministère de l’Urbanisme et son bras armé la Dscos, de préparer le terrain à des entreprises étrangères qui veulent s’accaparer de ce marché sénégalais. »

Par conséquent, l’Aprp a constaté beaucoup d’irrégularités car certains supports publicitaires se situant sur la corniche ouest ne sont pas enlevés alors que la plupart des régisseurs ont vu leurs supports déposés. « Cela nous amène à nous poser certaines questions à savoir si ces mesures ne concernent qu’en partie à certains régisseurs ? Y’a-t-il une autre volonté non dite que celle d’assainir ce secteur et de désencombrer la voie publique ? »

Ceci étant dit, l’Association va user de toutes les voies légales et juridiques et saisir toutes les composantes de la Nation à savoir autorités religieuses, syndicats, société civile, patronat, partis politiques et Ong. En conséquence, les régies publicitaires comptent organiser une large campagne de communication sur les réelles motivations des autorités en l’occurrence le ministère de l’urbanisme et la Dscos face à cette forfaiture qu’elles qualifient de « liquidation des entreprises sénégalaises».