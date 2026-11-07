Dette du Sénégal : la mise en garde de Moody’s

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« Une restructuration de la dette équivaudrait à un défaut de paiement. » C’est l’avertissement lancé aux autorités sénégalaises par l’agence de notation Moody’s. La situation financière du Sénégal est particulièrement préoccupante. Selon Bloomberg, cité par Le Quotidien, le pays est aujourd’hui « l’émetteur souverain le plus en difficulté », avec un écart de rendement de 1 469 points de base par rapport aux bons du Trésor américain, bien au-dessus du seuil de 1 000 points signalant une situation de détresse financière. Le coût de l’assurance de la dette contre un éventuel défaut a également augmenté de plus de 33 %.

Autre source d’inquiétude : le blocage de la LFR 2026

À cette pression s’ajoutent d’importantes échéances : près de 21 milliards de francs CFA d’intérêts à payer le 23 novembre et plus de 26 milliards le 10 décembre.

Moody’s redoute que le rejet du budget à l’Assemblée nationale ne retarde l’accord avec le FMI et, par conséquent, la mise en œuvre du Plan de traitement de la dette du Sénégal (PTDS), destiné à faciliter le remboursement des créances du pays. Ce blocage pourrait donc compromettre les mécanismes prévus pour alléger la pression financière, alors même que Moody’s a déjà abaissé la note souveraine du Sénégal à « Ca ».