Souveraineté alimentaire : le gouvernement alloue une enveloppe de 10 milliards de FCFA pour la relance de l’ISRA

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Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mouhamed LO a présidé, ce vendredi 6 novembre 2026, au Building administratif Président Mamadou DIA, une réunion interministérielle consacrée à l’Institut sénégalais de recherches agricoles. Les discussions ont porté sur l’analyse de la situation institutionnelle, financière, foncière et opérationnelle de l’établissement, tout en traçant les perspectives du système national de recherche agricole dans le cadre de l’Agenda Sénégal 2050.

Les travaux ont mis en relief l’existence de contraintes structurelles au sein de l’institution. Les participants ont souligné l’urgence de conduire une réorganisation d’ensemble de la gouvernance ainsi que du schéma de financement de la recherche publique.

Le Chef du Gouvernement a formulé plusieurs directives pour redresser la situation de l’établissement à la clôture de la séance. Les décisions prévoient le maintien d’une enveloppe financière exceptionnelle de 10 milliards de FCFA au profit de la structure, la protection de son patrimoine foncier et le renforcement de ses moyens d’action. Le Premier ministre a demandé l’application diligence des résolutions arrêtées, accompagnées de responsabilités précises, d’un calendrier d’exécution et d’un dispositif de suivi.