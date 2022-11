Développement de la Ville GUEDIAWAYE: Ahmed Aïdara et Racine Talla unissent leurs forces

Ce mercredi matin, le maire de la ville de Guédiawaye Ahmed Aïdara a rendu visite à Racine Talla, maire de Wakhinane Nimzatt et directeur général de la RTS. Cette visite rentre dans le cadre de l’intercommunalité entre la ville de Guédiawaye et la commune de Wakhinane Nimzatt. Ainsi, après un tête à tête en présence de leurs militants, les deux maires comptent travailler ensemble pour une prospérité de la ville de Guédiawaye.

Les maires Ahmed Aïdara et Racine Talla semblent mettre de côté leur adversité politique et se donner la main. En tout cas, c’est qu’on peut en déduire de leur rencontre d’aujourd’hui qui se tenait dans les locaux de la mairie de Wakhinane Nimzatt. En effet, il s’agit d’une visite de courtoisie et de travail des deux maires qui décident désormais d’unir leurs forces pour travailler ensemble sur des questions d’intérêt commun mais également, ils comptent faire de façon collégiale leurs plaidoyers au niveau de l’État. Ainsi, lors de son discours, le maire de Wakhinane Nimzatt précise les motifs de cette rencontre : « Sa visite entrait dans le cadre de l’intercommunalité entre la ville et les cinq communes de la ville que compte Guédiawaye. Avec la volonté affichée des acteurs, nous pourrons parvenir à de grands projets d’envergure pour l’intérêt exclusif des populations de Guédiawaye », préconise le directeur général de la RTS.

Racine Talla n’a pas aussi manqué d’évoquer les projets communs auxquels, ils doivent travailler ensemble : « Nous avons évoqué des sujets d’intérêt commun surtout les projets ( Bus Rapid Transit, les pavages de l’AGETIP, du Promovilles et du centre de formation professionnelle de Guédiawaye) que l’État central déroule dans le département de Guédiawaye », révèle le maire de Wakhinane Nimzatt avant de finir par féliciter Ahmed Aïdara « Je félicite Ahmed Aïdara pour son esprit d’ouverture et surtout sa disponibilité de faire un plan de développement communal qui serait la synthèse des plans de développement communal des cinq communes. Ensemble pour des communes prospères dans une ville de Guédiawaye émergente », conclut t-il.

Pour rappel, Ahmed Aïdara est élu maire de Guédiawaye sous la bannière de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi et Racine Talla l’a été sous les couleurs de la coalition au pouvoir. Ce qui signifie que les deux maires ont désormais rangé dans les tiroirs leur adversité pour se consacrer à l’avancée de la ville de Guédiawaye.