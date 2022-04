Développement durable : La société civile diagnostique les obstacles à franchir

Ces acteurs de la société civile se penchent sur les obstacles qui constituent un frein aux Objectifs du développement durable.

‘’Sur les performances économiques, les aspects qualitatifs sont souvent laissés en rade. Et le rôle de la société civile est de travailler sur des études et diagnostics pour apporter les éléments qualitatifs qui constituent souvent les obstacles à l’atteinte des Objectifs de développement durable. Nous accompagnons le gouvernement à la réalisation des objectifs auxquels il s’est fixés sur le plan international’’, explique Ibrahima Fall, Président du Casc.

Ce rapport national volontaire sera présenté à New York, en juillet 2022, par le gouvernement du Sénégal qui fait partie des 46 pays du monde qui doivent présenter un rapport au FPHN.

Cinq Objectifs de développement durable (ODD) ont été ciblés pour cette année. D’abord, il y a l’ODD 4 sur l’éducation, l’ODD 5 sur l’égalité des sexes et le genre, l’ODD 14 sur le secteur de la pêche et de l’aquaculture, l’ODD 15 sur la biodiversité et l’ODD 17 sur le partenariat pour le financement du développement durable.

‘’Nous, en tant que société civile, on s’est alignée assez à ces cinq ODD pour faire une évaluation citoyenne qui sera consolidée dans un rapport et sera transmis au gouvernement du Sénégal’’, conclut Ibrahima Fall.

Mbemba Drame