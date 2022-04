Développement Durable: Le Sénégal à New-York pour présenter son rapport

La commission nationale des acteurs de la société civile sur la politique économique et sociale (CASC) a procédé ce week-end au lancement de la formulation du rapport de la société civile à l’évaluation nationale volontaire (ENV). Un rapport qui, d’après le président de la commission, contribuera à l’amélioration de la gouvernance du processus de mise en œuvre des ODD et des politiques économiques et sociales du Sénégal.

Favoriser une meilleure appropriation des ODD par les citoyens et les élus locaux du Sénégal dans une perspective de la préparation du rapport parallèle de la société civile au Forum politique de haut niveau sur le développement durable, tel est l’objectif de la commission nationale des acteurs de la société civile pour la politique économique et sociale.

S’exprimant à cette occasion, Ibrahima Fall, le Président, de déclarer : « Le rapport revêt un caractère très important, vu qu’il contribue à l’amélioration de la gouvernance du processus de mise en œuvre des ODD et des politiques économiques et sociales du Sénégal globalement. Un gros enjeu, le rapport porte sur les éléments qualitatifs, dans le travail que le gouvernement est en train de faire ». A en croire Ibrahima Fall, ce rapport sur le développement durable est une façon pour la commission nationale des acteurs de la société civile pour la politique économique et sociale d’accompagner le gouvernement.

De plus, renseigne-t-il, « le rapport national volontaire sera présenté à New-York en juillet 2022 par le gouvernement du Sénégal qui fait partie cette année des 46 pays du monde qui doivent présenter un rapport au forum de haut niveau sur le développement durable ». Pour autant, 5 ODD ont été ciblés cette année. Il s’agit de l’ODD sur l’éducation, l’égalité de sexe, le genre, sur le secteur de la pèche et de l’aquaculture, la biodiversité et enfin sur le partenariat pour les financements du développement durable.

ANNA THIAW