Devenir un État membre à part entière: L’ONU votera ce jeudi la requête palestinienne

Le Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) votera, demain, quant à la demande palestinienne de devenir un État membre à part entière de l’organisation. Washington a de son côté annoncé de nouvelles sanctions à l’encontre de l’Iran après l’attaque du week-end dernier.

Les négociations visant à faire cesser les hostilités dans la bande de Gaza et à libérer les otages israéliens « piétinent« , a reconnu le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed ben Abdelrahman Al-Thani, l’un des médiateurs entre Israël et le Hamas palestinien. « Nous passons par une phase sensible avec quelque piétinements et nous tentons, autant que possible, de la dépasser […] de manière à mettre fin à la souffrance de la population à Gaza et à obtenir la libération des otages » israéliens, a-t-il déclaré lors d’un conférence de presse.

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 33.899 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre. En 24 heures, au moins 56 morts supplémentaires ont été recensés, selon un communiqué du ministère, qui fait état de 76.664 blessés en plus de six mois de guerre.

Le président israélien a appelé « le monde entier » à contrer la menace posée par le « régime » de Téhéran, lors d’un entretien avec les chefs de diplomatie du Royaume-Uni et de l’Allemagne, aujourd’hui, à Jérusalem. Isaac Herzog a indiqué sur X avoir eu une « discussion chaleureuse » avec David Cameron et Annalena Baerbock. « Le monde entier doit œuvrer de façon décisive et résolue contre la menace posée par le régime iranien qui cherche à miner la stabilité de toute la région« .

Vote à l’ONU sur une adhésion comme membre à part entière de la Palestine