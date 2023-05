Dialogue Politique : La Fédération départementale Gueum Sa Bopp de Tivaouane dévoile sa position 

Après une concertation avec la base, la Fédération départementale Gueum Sa Bopp de Tivaouane demande solennellement au président Bougane Gueye Dany de ne pas prendre part au dialogue politique souhaité par le Président Macky Sall.

Une énième duperie politique qui n’avance en rien le Sénégal sur le plan de la démocratie. Nous demandons tout simplement au Président Macky Sall de respecter la Constitution.

Nul besoin de lui rappeler que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Mieux, qu’il respecte les droits de tous les candidats qui aspirent à briguer la magistrature suprême. La Fédération départementale Gueum Sa Bopp de Tivaouane pense dur comme fer que l’opposition dans sa large majorité doit mener le combat pour un processus électoral démocratique et inclusif.

Pour ce faire, lutter pour un changement d’articles liberticides contenus dans le Code électoral est un impératif. Cependant, la Fédération départementale Gueum Sa Bopp de Tivaouane demande au président Bougane Gueye Dany de poser le débat au sein du F24 et de suivre les décisions qui y seront retenues en toute démocratie et dans la plus grande impartialité.

La Fédération départementale Gueum Sa Bopp de Tivaouane

Mamadou Sarr Délégué National chargé des enseignants de Gueum Sa Bopp +221 77 576 40 53

Tivaouane le 2 Mai 2023