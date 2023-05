Dialogue politique : Ousmane Sonko ne participera pas

« Pourquoi dialoguer alors que les conclusions des précédents dialogues n’ont pas encore mises en pratique. Le dialogue politique de 2016 et celui dirigé par Famara Ibrahima Sagna qui nous a coûte plus d’un milliard n’a servi à rien. À chaque fois que Macky appelle au dialogue, c’est qu’il a des intérêts politiques. Le dialogue tel qu’il est conçu pour le moment, c’est pour valider le 3e mandat. Comment dialoguer sans régler la question préjudicielle du 3e mandat ? Macky Sall veut avoir un moyen de chantage et de pression sur l’opposition. C’est pourquoi il veut faire des concessions avec certains leaders de l’opposition. Nous ne serons jamais dans ce dealer d’un autre âge. C’est aussi pour liquider et isoler Ousmane Sonko. »