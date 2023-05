Diamniadio : Macky Sall en lutte contre l’anarchie et annonce le recasement des mécaniciens

Le Président Macky Sall a procédé hier à l’inauguration de la Zone d’aménagement des mécaniciens et des professionnels de l’automobile (Zampa). Une infrastructure destinée à lutter contre la prolifération des garages de mécaniciens à travers la capitale.

Le Président Macky Sall qui a procédé hier à l’inauguration de l’infrastructure d’un coût de 7 milliards de francs Cfa pour sa phase 1. Selon le chef de l’Etat, un pays ne peut pas avancer si la capitale, Dakar, continue dans ce décor-là. C’est-à-dire, voir à chaque ruelle un garage mécanique ou des voitures à vendre ; ceci doit cesser. Dans son intervention, le président a vanté l’infrastructure qui devrait désormais être le lieu de convergence de toutes les personnes désireuses de s’attacher les services des mécaniciens et professionnels de l’automobile.

La phase 1, qui a fait l’objet de la cérémonie, est composée de 88 magasins de vente de pièces détachées, 58 ateliers, en plus du bâtiment administratif et un centre de santé. Voieries et réseaux ont aussi été finalisés en cette phase. Par la même occasion, le Président Sall a exhorté le ministre de l’Emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat, Pape Amadou Ndiaye, à s’atteler dans les meilleurs délais, à la réalisation de la 2ème phase pour un achèvement complet du projet. «Nous devons, dans la phase 2, compléter le programme. Il s’agit de la fourrière, de la zone de casse, du grand dispensaire, mais également vous amener des outils comme la Der, le 3Fpt, le Fongip pour des financements à ceux qui sont au niveau de la Zampa, pour mieux les accompagner», a-t-il assuré, tout en se disant convaincu de l’importance que revêt l’artisanat au plan économique.

Selon le président, l’artisanat est un secteur qui, si on l’appuie, fait avancer le pays en termes d’économie parce qu’il est un secteur pourvoyeur d’emplois. Il occupe un pan important de la population, c’est au moins, si on évalue, 1 million de personnes», a-t-il brandi.

Revenant de manière spécifique sur les mécaniciens et professionnels de l’automobile, le Président a émis le souhait de créer des infrastructures du genre à travers le pays. «C’est un projet à dupliquer dans les terroirs. Nous devons travailler sur les modalités pour construire des Zampa régionales sur 20 hectares pour en faire un projet national», a-t-il adressé au ministre de l’Artisanat. La 2ème phase dont le coût prévisionnel est de 8 milliards de francs Cfa, va permettre, au-delà des installations précitées, de construire 340 ateliers.