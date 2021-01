«Diary Sow nous reviendra saine et sauve»

Alors que l’enquête est en cours pour retrouver Diary Sow, son parrain Serigne Mbaye Thiam et non moins ministre de l’Eau et de l’Assainissement, s’est entretenu avec « Point Afrique » sur la disparition de la meilleure élève du Sénégal depuis le 4 janvier dernier. Il demeure convaincu que « sa » Diary sera retrouvée saine et sauve.

Dans un entretien accordé à Point Afrique consulté pr Rewmi Quotidien, Serigne Mbaye Thiam dévoile les derniers instants où elle a eu contact avec Diary Sow. « Comme l’enquête est en cours, j’évite de donner des détails. Elle a effectivement une amie d’enfance qui est à Toulouse où Diary a été pendant deux jours et non pendant toutes les vacances de Noël. Je peux juste dire qu’elle a bien quitté Toulouse pour regagner sa résidence à Paris. Et c’est à Paris qu’on l’a aperçue pour la dernière fois », a-t-il confié. Il se dit confiant de retrouver saine et sauve Diary Sow. « Je suis très confiant. En considérant toutes les diligences mises en œuvre tant par les autorités sénégalaises que françaises pour la retrouver, toute la mobilisation des Sénégalais et même au-delà, je ne peux qu’être confiant. Notre Diary nous reviendra saine et sauve. C’est un souhait collectif accompagné de sincères et ferventes prières », a-t-il dit, très optimiste.

Diary semblait se porter bien

Il renseigne qu’il s’entretenait régulièrement avec Diary, au moins une fois par semaine. « Les deux dernières fois que je l’ai eue au téléphone, c’était 26 décembre 2020 et longuement dans la soirée du 1er janvier ; j’avais reçu dans la journée son message de vœux pour le nouvel an », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « au cours de cette dernière conversation, nous avions fait le point sur ses exercices, ses devoirs de vacances et ses choix de candidature aux concours qui devraient démarrer en avril. Sachant que le rythme en prépa est très soutenu et la pression énorme, je l’ai encouragée comme toujours. Et rien ne présageait une inquiétude, encore moins des difficultés de sa part. Elle semblait se porter bien. »

Il poursuit : « je lui avais conseillé de procéder au plus tard le 10 janvier à la validation de ses choix de candidature au concours au lieu d’attendre la date limite du 12 janvier. Elle n’avait pas encore fait de choix définitifs mais était confiante même si elle faisait observer que le rythme de la deuxième année de prépa est encore plus soutenu que celui de l’année dernière. Elle semblait être concentrée sur ses études et prête à terminer l’année scolaire et à passer les concours. »

