Diffamations contre Serigne Moustapha Sy : Le Pur annonce une plainte contre Abdou Bara Dolly

Serigne Moustapha Sy a reçu des pots-de-vin durant la Présidentielle pour ne pas soutenir Issa Sall. Cette sortie du député Cheikh Abdou Bara Mbacké lui a valu une plainte de la part du Pur qui dénonce des propos “diffamatoires et calomnieux”.

Le Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) compte traduire en justice pour “diffamation” Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. Vendredi dernier, sur Walf Tv, au cours de l’émission “Salon d’honneur”, le député de Bokk gis gis avait déclaré : “Issa Sall a eu raison de quitter (le Pur). Lors de la Présidentielle, son propre parti ne l’a pas soutenu. Le leader de ce parti a reçu une avance de pots-de-vin. Lorsqu’il s’est agi de donner l’autre partie de l’argent, les gens ont appelé ce leader en le mettant en mains libres devant Issa Sall. Lorsque Issa s’est rendu compte que son patron s’adonnait à de telles pratiques, il a pris son destin en main.”

Lors d’un point de presse hier à Yoff, au siège du parti, le directoire national du Pur a dénoncé les propos “fallacieux, diffamants, calomnieux et des affabulations”, tenus à l’endroit du parti et de son président Serigne Moustapha Sy. “Le président du Pur est l’une des personnes les plus constantes de l’histoire politique du Sénégal. Il est incorruptible. Et les archives sont là pour en témoigner. Une citation directe pour diffamation et calomnie sera servie au député Bara Dolly. L’honneur, la personnalité et la dignité n’ont pas de prix. Toutes ces vertus sont l’apanage de grands hommes, mais nous constatons que Bara Dolly ne reflète aucune de ces valeurs”, a regretté le député Cheikh Tidiane Ndiaye, un des 3 membres du directoire du Pur.

Pour le successeur de Issa Sall à l’Assemblée nationale, “au Sénégal, faire de la politique saine te fera l’ennemi à abattre à des niveaux insoupçonnés”. En écho, la députée Oulimata Guiro qualifie Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké de “spécialiste de l’insulte à l’égard du président de la République, du président de l’Assemblée nationale, des ministres…”. Toutefois, ajoute la vice-présidente des femmes du Pur, Bara Dolly passe son temps dans les ministères pour “quémander” des marchés. “C’est un maître-chanteur, un opposant le jour, négociateur la nuit. A l’Assemblée nationale, personne ne le prend au sérieux. A chaque fois qu’il ouvre la bouche, c’est pour sortir des bassesses“, charge Mme Guiro. Le Pur exige du député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké le retrait de ses propos.