«Diodio Glow» : de nouvelles révélations

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Mame Diarra Thiam, alias « Diodio Glow Skin », serait passée aux aveux lors de son interrogatoire individuel, jeudi, dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC). L’Observateur révèle qu’elle se serait « effondrée face à la précision des preuves technologiques », reconnaissant avoir financé une opération de dénigrement et de cyberharcèlement en ligne. Elle aurait même communiqué aux enquêteurs la liste des personnes ciblées ainsi que les noms des influenceurs rémunérés pour s’en prendre à ses détracteurs.

Mais le vendredi, lors de sa confrontation avec Rokhaya Fall, alias « Rox la Chancelière », la femme d’affaires serait revenue sur ses déclarations. Les deux mises en cause, citées par la même source, soutiennent désormais que les 7 millions de francs CFA transférés correspondaient à des « donations caritatives pour des œuvres sociales », notamment pour la lutte contre le cancer.

Cette version est toutefois balayée par les preuves technologiques, notamment un enregistrement audio secret entre Rox et l’influenceur Adamo, extrait du cloud. Dans cette note vocale confidentielle, il n’est aucunement question d’œuvre de bienfaisance : selon les sources de L’Observateur, les deux complices y discutent de façon très pragmatique de l’argent versé par Diodio et arrêtent la clé de répartition pour se partager les 7 millions.

Pour retracer l’origine de l’affaire, le journal du Groupe futurs médias remonte à avril 2026, après l’arrestation de sept employés de Diodio Glow Skin pour un vol présumé de produits cosmétiques. À l’époque, la cheffe d’entreprise et ses relais avaient fait le buzz en évoquant un préjudice géant de plus de 200 millions. Mais les investigations policières avaient rapidement établi que ce montant avait été largement surestimé. Cette controverse avait suscité les vives critiques de la créatrice de contenus Tata Nafi Cannes, qui s’en était violemment prise à Diodio lors d’un direct sur TikTok. Ne voulant pas répliquer publiquement, selon l’accusation, Diodio aurait alors décidé de recruter un « commando du clic » (via Rox et Adamo pour 7 millions) pour traîner ses détracteurs dans la boue.

S’agissant de la suite du dossier, la garde à vue de Diodio et de Rox a été prolongée en raison de la complexité du dossier, notamment des mouvements de fonds impliquant des comptes bancaires à l’étranger et des auditions complémentaires à mener. Si elle n’est pas prolongée une nouvelle fois, les deux femmes pourraient être déférées lundi devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. L’Observateur évoque la possibilité d’une ouverture d’information judiciaire par le procureur.