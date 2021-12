Diouf Sarr reçoit une volée de bois vert

L’affectation de Guy Marius Sagna à Kédougou a déclenché une levée de boucliers. De tous bords.

Une «honte pour la République», pour Barthélémy Dias, des «affections-sanctions» pour Bruno d’Erneville… C’est une volée de bois vert qui a accueilli la note du ministre Abdoulaye Diouf Sarr affectant Guy Marius Sagna à Kédougou.

L’activiste et membre «Frapp France Dégage», assistant social en service au Centre de Promotion et de Réinsertion sociale de Liberté 3 B, est muté au Service régional de l’Action sociale de Kédougou.

Candidat à la mairie de Dakar aux élections locales du 23 janvier prochain, Barthélemy Dias a fait une proposition à Guy Marius.

«Tiens bon Guy, c’est bientôt fini… Le 23 janvier 2022 inchallah, je t’invite à venir rejoindre mon cabinet à la Mairie de Dakar », a déclaré Barth’.

A l’en croire, «l’arroseur arrosé sera leur réponse à ce torchon de note de service ». Barthélémy Dias de soutenir que «Dakar ne veut pas de vulgaire suppôt et comploteur à la Mairie de Dakar».

Même son de cloche chez le leader du Parti pour l’action citoyenne (PAC). Bruno d’Erneville dénonce des “affections-sanctions” de l’agent du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Guy Marius Sagna et du juge Souleymane Teliko.

Bruno d’Erneville : «Nous sommes loin du Sénégal des excellents…de Thierno Souleymane BAAL à Cheikh Anta Diop, en passant par nos champions chacun dans son domaine…non exhaustivement et dans le désordre chronologique sans doute je cite Léopold Senghor, Mbarick Fall, Keba MBAYE, Bruno DIATTA, Youssou NDOUR, Rose DIENG et j’en passe.“ Ce qui l’inquiète le plus est cette propension très nette et ostentatoire à “éjecter les idées d’avant-garde” au loin, sans gants ni pudeur.

Bruno d’Erneville soutient que les affectations de Souleymane Teliko à Tambacounda puis de Guy M. Sagna à Kédougou sont la manifestation d’un rejet non pas seulement de ces hommes, mais de ce qu’ils représentent comme libertés de penser, de remettre les choses en question, de susciter les avancées démocratiques. Ces villes sont sénégalaises et méritent bien que l’on y travaille, cependant on sait que pour des hommes de communication, ces lieux ne sont pas adaptés et contribuent non pas à obtenir le meilleur, mais plutôt le découragement de ces talents.

A cet effet, il invite les Sénégalais à prendre conscience qu’il y a des hommes qui résistent encore au prix de lourds sacrifices, pour le bien de leur peuple, ne les oublions pas. Et ces deux hommes en font partie. D’autres aussi ont fait parfois la prison pour des mots dûs à la révolte, ils sont aussi à porter dans nos cœurs, quelle que soit la dureté ou l’âpreté des mots prononcés. “A messieurs ces Ministres, particulièrement Sall de la Justice et Sarr de la Santé, rappelez-vous que votre mission restera éphémère et ridiculement limitée…Craignez donc que vos décisions vous réduisent à des êtres sans envergure. La vraie politique est nécessairement vertueuse, tout le reste n’est que pure perte. Le temps révèle cela inexorablement“, ajoute-t-il.

