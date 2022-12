Disparition de Didier DIATTA et Fulbert  SAMBOU: Fadilou Keïta de Pastef arrêté pour avoir accusé l’Etat du Sénégal

Une nouvelle arrestation a été enregistrée ce mercredi dans les rangs du parti Pastef. Selon le Secrétariat national à la communication du parti d’Ousmane Sonko, Fadilou Keïta, membre du cabinet du président de leur leader et coordinateur du Néméku Tour, a été arrêté sur ordre du procureur.

Le fils de l’ex-Présidente de l’Ofnac et Vérificatrice générale d’État Nafy Ngom Keïta était en début d’après-midi de ce mercredi, au niveau de la cave du tribunal de Dakar. Aux dernières nouvelles, la justice reproche au fils de l’ancienne Présidente de l’Office National de lutte contre la Corruption (OFNAC), Nafy Ngom Keita, d’avoir accusé ouvertement l’Etat du Sénégal « dans la disparition des deux soldats que sont l’adjudant-chef gendarme Didier Badji et le sergent de l’armée Fulbert Sambou, avant de maquiller leur mort en noyade au Cap manuel », selon une source. « Il a été convoqué pour audition afin d’apporter la preuve de ces graves accusations, ce qu’il a été incapable de faire », selon les informations recueillies.

C’est ainsi qu’il a été déféré au parquet pour diffusion de fausses nouvelles, conformément aux articles 80 et 255. Contrairement à ce que d’aucuns pensent, le gendarme Didier Badji était toujours avec l’ex-présidente de l’OFNAC, selon Fadilou Keïta qui a récemment rappelé que son compagnonnage avec sa famille aura duré près de 18 ans. « Il habite chez nous et tous ceux qui connaissent Nafy Ngom Keïta le connaissent. Il nous a tous vu grandir et je peux jurer sur le Coran que tout le monde peut attester de son intégrité, sa loyauté, son professionnalisme, son sérieux, sa discrétion, sa rigueur », a-t-il témoigné.

« La gendarmerie sait ce qui se passe » avait dit Fadilou Keïta

« La gendarmerie nationale nous a habitués depuis l’avènement du général Moussa Fall à une communication intempestive, même pour ses opérations courantes, elle émet un communiqué pour en informer le grand public.

Comment donc deux gradés peuvent-ils disparaître et que la gendarmerie n’en parle pas ? » s’était-il interrogé.

Il ajoute : « Comment la grande muette, ce corps d’élite peut accepter que deux des leurs soient pris sans qu’elle ne bouge ? C’est bien le Procureur qui a émis un communiqué. Je dis qu’ils ont été enlevés ».

« Qui connaît Didier sait qu’il n’est pas un poltron et la mort, il n’en a pas peur, il préfèrera mourir que d’être maltraité ou accepter d’être accusé de ces balivernes qui ont montré tout le mal qui gangrène la gendarmerie. Le mal de la gendarmerie c’est Moussa Fall et cet état de fait, le Colonel Ndao l’a exposé publiquement et les personnes qui ont collaboré avec lui le confirment. Tu trouveras sur ton chemin des jeunes prêts à se défendre et à protéger leur pays, leurs proches, au prix de leur vie leur pays et je jure devant Dieu que j’en fais partie ». « Après l’épisode des forces occultes, celles spéciales, les attaques soudaines contre le MFDC, le rebelle pris à Grand-Yoff, François Mancabou lâchement assassiné, nous voilà devant deux autres hommes, fils de la Casamance qui disparaissent ! » accuse le responsable de Pastef. « L’arme préférée des forces dissidentes, a été retrouvée dans la commande frauduleuse d’armes. Cherchez toujours des raccourcis, vous n’en aurez pas et s’il plaît à Dieu vous disparaîtrez tous mais pas sans payer vos forfaits » avait récemment déclaré Fadilou Keïta sous fond de menace.

Mamadou SALL