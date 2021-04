Distribution des 50 millions du Khalife des Mourides : Hizbut Tarqqiya en pleine mission

La mission du responsable Moral de Hizbut-Tarqiyyah pour la remise des fonds du khalif général des Mourides Cheikh Mouhammadou Mountakha aux parents des victimes et blessés se poursuit. Après Dakar Serigne Youssou diop s’est rendu dans le Saloum particulièrement à Ndoffane lagane chez moussa drame décédé lors des manifestations de mars dernier à Dakar. La somme de 2 millions de francs CFA à été remise à macomba Drame père du défunt en présence de l’imam.

Le responsable Moral de Hizbut-Tarqiyyah se rendra à sanghat thiamene près de medina sabakhe dans la région de kaolack avant de rejoindre Bignona.

Après Ndoffane, c’est autour de thiamene sanghene une autre localite du Saloum dans la commune de Madina sabakh.ici le délégation du khalif général des Mourides à été reçue à la residence Cheikhoul Khadim de la localité par le père de mansour Thiam aux côtés de l’imam Ratib ainsi que du chef de village .toute la population est sortie accueillir cette délégation et manifester sa reconnaissance au khalif Général des Mourides pour ce geste et ses prières .La délégation poursuit son périple vers le sud précisément bignona Ziguinchor et kolda