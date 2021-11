« DOX MBOKK » Barth’ remet ça aujourd’hui

Barthélémy Dias a été interpellé à la sortie de son domicile, à hauteur du Casino de Liberté 1, alors qu’il partait en petit cortège distribuer des flyers au Plateau. Mais il a été finalement libéré. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur ne lâche pas prise pour autant.

Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a été arrêté, ce mercredi, alors qu’il s’apprêtait à lancer ses visites de proximité (Dox Mbokk) à Plateau et à la Médina. Mais il a été cueilli par la police de Dieuppeul avant d’être conduit au commissariat central. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur est accusé d’avoir provoqué un attroupement avec les nombreux militants qui le suivaient.

Sur son arrestation, Barthélémy Diaz taillade le commissaire de Dieuppeul. « Il y a des personnes qui ne méritent pas le titre d’autorité et le commissaire de Dieuppeul n’est pas une autorité, mais, un autorisé ». Il explique les raisons de son déplacement : « Nous ne voulions que distribuer des prospectus pour inviter les Dakarois à notre meeting d’investiture et on m’a arrêté parce que j’étais en cortège. Il faudra dans ce cas m’arrêter tous les jours puisque tous les jours, je me déplace avec un véhicule devant et un autre derrière pour ma sécurité ». Poursuivant, il dénonce une justice à deux vitesses. Barthélémy Dias a rappelé qu’Abdoulaye Diouf Sarr a fait une caravane sonorisée alors qu’il n’en avait pas le droit. Sur ce, l’édile donne rendez-vous à ses partisans et aux autorités demain (aujourd’hui). «Je sortirai et je vous assure que vous ne m’arrêterez pas ».

« Le commissaire a volé mon téléphone portable »

Allant plus loin, Barthélémy Dias accuse le commissaire de Dieuppeul d’avoir volé son téléphone. Le maire de Mermoz promet de déposer une plainte contre ce dernier «pour avoir exercé la violence sur des militants de Yewwi Askan Wi ».

Le maire de Derklé se désole de l’interpellation de Barthélémy Dias. « Il a été arrêté comme s’il était un délinquant ou un meurtrier. Barthélémy Dias n’a commis aucun délit. Il faisait juste une simple visite de proximité envers les Dakarois“, a déclaré Cheikh Gueye.

Selon lui, c’est un recul démocratique. “D’autres hommes politiques sont en train de faire des visites de proximité sans qu’ils soient inquiétés. Mais, nous ne nous laisserons pas faire. Nous allons continuer notre programme. La visite était prévue pour trois jours et demain nous serons encore dans les rues de Dakar“, martèle le coordonnateur de Yewwi Askan Wi.

M. BA